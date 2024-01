As obras de revitalização do acesso ao bairro Planalto causam mudanças no trânsito a partir de segunda-feira (8), em Caxias do Sul, quando os motoristas não poderão temporariamente utilizar a BR-116 para entrar no bairro. A partir da data, o acesso deve ser feito pela Rua Santa Francisca Xavier Cabrini. Os trabalhos devem durar, inicialmente, 30 dias.