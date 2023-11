As obras no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, começaram nesta quarta-feira (29). Os motoristas que circulavam pela BR-116 encontraram a rótula com a Avenida Marcopolo parcialmente bloqueada. Cones e sinalização foram instalados no local para alertar aos condutores sobre o período de obras, que deve se estender pelos próximos oito meses.