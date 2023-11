Uma reivindicação de cerca de 40 anos da comunidade do bairro Planalto, em Caxias do Sul, irá finalmente se concretizar. Foi assinada neste sábado a ordem de início das obras do acesso ao bairro no cruzamento com a BR-116, que necessitava de aprovação junto ao Dnit e da Polícia Rodoviária Federal para ser dado andamento.