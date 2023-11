Extinto no final de 2019, o policiamento comunitário será retomado gradualmente em Caxias do Sul. A região de Ana Rech é a primeira a receber o modelo a partir da segunda-feira (13). Inicialmente dois policiais que moram naquela área da cidade vão atuar nessa retomada. Eles vão monitorar as ruas do bairro e do entorno com uma viatura blindada. O carro foi doado pelo Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (PSEG) da Secretaria da Segurança Pública.