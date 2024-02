Iniciada em maio de 2023, a obra de revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, está 30% concluída. Esse dado foi informado por uma comitiva da prefeitura, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e da Aura Terraplanagem e Pavimentações, empresa responsável pela execução, durante uma visita técnica com a imprensa na tarde desta quinta-feira (1º).