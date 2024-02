Coube ao prefeito Adiló Didomenico (PSDB) fazer a primeira manifestação do ano legislativo, inaugurado nesta quinta-feira (1º) na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Após fazer um resgate dos últimos três anos da gestão, destacando realizações do governo em cada uma das secretarias, Adiló enfatizou o foco da gestão na zeladoria ao longo de 2024. Em entrevista coletiva, o prefeito reconheceu que há muitas coisas para serem feitas na manutenção da cidade, mas garantiu que a comunidade pode esperar por melhorias em "dois ou três meses". Ele justificou a demora nas ações de cuidado devido ao período prolongado de chuvas que atingiu a região em 2023.