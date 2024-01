Após o período de recesso, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul volta aos trabalhos nesta quinta-feira (1º), com a sessão ordinária que marca a abertura do último ano da atual legislatura. Com apenas três projetos na pauta, o foco do primeiro encontro dos parlamentares deve ficar na manifestação do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e na apresentação do plano de metas do secretário da Educação, Edson da Rosa.