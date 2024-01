Com o objetivo de participar da política pelos animais, Corina Meletti (PRD) foi empossada vereadora nesta sexta-feira (26). Aos 85 anos, ela passa a ser a parlamentar de mais idade na história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Durante um período curto de 30 dias, ela assume o lugar de Velocino Uez (PRD), que está de licença médica após uma cirurgia. Apesar de ficar apenas por um mês no Legislativo, Corina está otimista com a oportunidade: