Na semana que vem, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul volta do recesso, e as sessões voltam a ocorrer semanalmente, entre as terças e quintas-feiras. A volta está marcada para o dia 1º de fevereiro. É o último ano da atual legislatura, já que em 6 de outubro os eleitores vão às urnas escolher novos vereadores e um prefeito ou prefeita para comandar a cidade a partir de 2025. E quase como unanimidade, as bancadas apontam a saúde e a zeladoria da cidade como os principais temas a serem discutidos e enfrentados ao longo de 2024 na Câmara.