O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Até lá, durante os próximos pouco mais de oito meses, os partidos terão que organizar coligações, composições de chapa dos candidatos para a prefeitura e definir as nominatas com os nomes que disputarão as 23 cadeiras na Câmara de Vereadores.