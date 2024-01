Com 18 partidos em Caxias do Sul e um cenário eleitoral encaminhado para poucas candidaturas em outubro deste ano, quando os eleitores escolhem prefeito e vereadores, os partidos fora do eixo tradicional caxiense tendem a apoiar algum dos candidatos já colocados, sem que indiquem um nome próprio para a disputa. Pelo menos 10 partidos que devem aparecer nas eleições não integram o grupo de legendas históricas em Caxias, e desses, seis já sabem o caminho que irão seguir.