A trinca de escolas de Caxias do Sul que aguarda por anos a solução de problemas de infraestrutura — Cristóvão de Mendoza, Imigrante e Alexandre Zattera — se encaminhava para começar o ano letivo sem soluções para reformas que se arrastam há anos. Mas ao fim da tarde desta quinta-feira (18), o governo do Estado anunciou que a Secretaria de Obras Públicas (SOP) autorizou o início da reforma do auditório e do ginásio do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, esperada há mais de uma década. A empresa vencedora da licitação, a Cerâmica Taquari Construções Ltda, tem cinco dias úteis para a implantação do canteiro de obras e, após, iniciar os trabalhos.