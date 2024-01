O governo federal retirou da lista de projetos emergenciais a construção de uma ponte definitiva entre Farroupilha e Nova Roma do Sul. A decisão foi tomada após a comunidade se reunir para restabelecer a ligação por meio de uma ponte metálica com as mesmas características da histórica estrutura derrubada em setembro com a enxurrada do Rio das Antas. A travessia será reinaugurada neste sábado (20).