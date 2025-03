Horário de liberação na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alteração após o Carnaval

O horário de liberação da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis , volta a ser pelo sistema de comboio a partir de quinta-feira (6) , após o feriado do Carnaval. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a mudança se deve à grande concentração de operários e de máquinas atuando nas obras ao longo do trecho entre o km 185 e o km 202 .

De acordo com a comunicação do Dnit, a concentração dos trabalhos nos mais de 60 pontos de intervenções gerariam um grande tempo de espera no sistema pare e siga.