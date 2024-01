Construída em tempo recorde, a nova ponte de ferro entre Farroupilha e Nova Roma do Sul recebe os últimos acabamentos para a inauguração marcada para o dia 20 de janeiro. Orçada em R$ 6 milhões, a estrutura foi viabilizada com doações de empresas, venda de rifas, eventos beneficentes e repasses da comunidade via PIX. A atualização mais recente, da tarde de quinta-feira (11), indica que já foram captados quase R$ 5,7 milhões, ou seja, 95% do total necessário.