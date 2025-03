Mulher morre atropelada na BR-470, em Nova Prata

Uma mulher de 36 anos morreu após ser atropelada na BR-470, em Nova Prata. O acidente foi registrado por volta das 20h10min de quinta-feira (27), no km 160 da rodovia federal, próximo ao Posto Per Lamerica. Ela foi identificada como Alessandra de Moraes Martins.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela era natural de Caxias do Sul. Dois veículos teriam se envolvido no atropelamento, um Ford Focus de Nova Prata e um Renault Sandero de Vila Flores.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. De acordo com a delegada Liliane Pasternak Kramm, ambos os condutores foram ouvidos e liberados, eles fizeram o teste d etilômetro, que teve resultado negativo.