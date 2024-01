A Associação Amigos de Nova Roma do Sul iniciou nesta terça-feira (16) um leilão para definir qual será o primeiro veículo que fará a travessia pela nova ponte. A estrutura de metal será inaugurada no próximo sábado (20), a partir das 9h30min, e a travessia deve ocorrer durante a tarde. Os lances do leilão devem ser feitos nos comentários da publicação da associação no Instagram.