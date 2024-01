A Associação dos Amigos de Nova Roma do Sul definiu nesta sexta-feira (5) a data de inauguração da ponte que liga o município a Farroupilha. Com as obras dos acessos de ambos os lados e de partes de proteção previstas para serem concluídas nos próximos dias, a ponte poderá ser inaugurada no dia 20 de janeiro, a partir das 9h30min.