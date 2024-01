Peregrinos que planejam fazer o roteiro Caminhos de Caravaggio precisam utilizar uma rota alternativa. A mudança segue, pelo menos, até o início de abril, enquanto a Ponte do Raposo, entre Gramado e Caxias do Sul, passa por reforma. Os trabalhos se iniciaram em 10 de janeiro, com previsão de encerramento em 90 dias. Conforme comunicado pelos municípios, o trajeto da ponte será bloqueado também para os caminhantes neste período.