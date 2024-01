A reforma da Ponte do Raposo, que bloqueia a Estrada Municipal Luiz Daneluz, entre Caxias do Sul e Gramado, não vai afetar, por enquanto, o trajeto dos romeiros que fazem o Caminhos de Caravaggio. Com o fechamento da via, o trânsito de veículos está bloqueado no trecho por 90 dias e, por ao menos 30 dias, não haverá impacto para quem cruza, a pé, a ponte histórica, segundo a a assessoria de imprensa da prefeitura de Gramado.