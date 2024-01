A Estrada Municipal Luiz Daneluz estará bloqueada por 90 dias a partir desta quarta-feira (10) para a restauração da Ponte do Raposo, no limite entre Caxias do Sul e Gramado. A estrutura liga o distrito de Vila Oliva ao município da região das Hortênsias. A obra, com investimento de R$ 266 mil, é realizada em conjunto entre as prefeituras das duas cidades, sendo que a parceria prevê a recuperação do piso de madeira, que está danificado. Caxias foi a responsável pela compra do material, enquanto Gramado ficou com a execução da reforma.