Fortemente atingida por temporais e chuvas intensas, desde setembro do ano passado, a Serra soma, até esta terça-feira (9), 25 municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo federal. O número leva em conta os decretos que estão em vigência atualmente. Entre as justificativas estão chuvas intensas, vendaval, inundações, enxurradas, alagamentos e granizo.