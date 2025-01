Torres, Arroio do Sal, Lagoa Vermelha e Porto Alegre estão entre os destinos mais buscados na rodoviária de Caxias para o Ano-Novo

Movimento na rodoviária de Caxias do Sul nesta segunda-feira (30). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Para muitos, final de ano é sinônimo de viagem. Na rodoviária de Caxias do Sul, os dois feriados de dezembro, Natal e Ano-Novo, devem ter o embarque de cerca de 30 mil viajantes, o que representa um aumento de 20% em comparação com 2023. Os destinos mais buscados para o Réveillon, segundo a gerência da operação, são as praias, como Torres, Curumim, Arroio do Sal e Capão da Canoa, além de Porto Alegre, São Leopoldo e Lagoa Vermelha.

Também há compra considerável de passagens para outras cidades, como Passo Fundo, Santa Rosa, Ijuí, Santa Maria e Lajeado.

— (O movimento) foi além do esperado. Tivemos um aumento de 20% em comparação com o ano passado — destaca a gerente da rodoviária, Jussana Teixeira, acrescentando que ainda não é possível detalhar o número de viajantes somente para o Ano-Novo, uma vez que as viagens seguem até esta terça-feira (31).

Laís Lazaretti e a mãe dela, Lenice Piccoli, são de São Marcos e vão passar a virada do ano em Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Quem estava de mala em mãos para deixar a Serra na manhã desta segunda-feira (30) era a consultora de rede de franquias, Laís Lazaretti, 27 anos. Acompanhada da mãe, a aposentada Lenice Piccoli, ela embarcou às 9h35min para Porto Alegre. As moradoras de São Marcos vão passar a virada do ano na Capital e retornam no dia 1º.

— Desde o ano passado a gente se planejou para passar num lugar mais próximo e para não ter o tumulto de praia. Acho que Porto Alegre vai ser uma boa opção. É um bate e volta para sairmos da rotina — diz Laís.

Em função do aumento da demanda, algumas linhas com saída de Caxias ganharam reforço neste final de ano. É o caso de viagens para Ijuí, Santa Rosa, Passo Fundo, Carazinho, Veranópolis, Erechim, Lagoa Vermelha, Santa Maria, Bom Jesus, Curumim, Arroio do Sal, Areias Brancas e Torres.