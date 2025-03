Pedágio free flow nas rodovias da Serra agora pode ser pago por app da Rek Pay e de rede de postos

As duas novas formas de pagamento já podem ser acessadas pelos motoristas que trafegam pelas estradas da Serra Gaúcha. Porthus Junior / Agencia RBS

A CSG em parceria com a Rek Pay e com a Rede de Postos SIM ampliou os meios de pagamento do pedágio eletrônico free flow. Agora, os motoristas podem acessar o aplicativo de estacionamento rotativo Rek Pay, na aba "pedágios" e clicar no ícone laranja da CSG para aderir ao plano free flow. Basta aceitar os termos de contratação do débito automático. Assim como ocorre no app da CSG (CSG FreeFlow), para que a cobrança seja efetivada, é preciso ter crédito disponível. O pagamento é válido para todos os pórticos da concessionária.

No pagamento do pedágio eletrônico da CSG, o sistema fará uma verificação inicial para identificar se o veículo possui tag. Caso contrário, será verificado se há cadastro no aplicativo da companhia com saldo suficiente para a cobrança; a verificação ocorrerá automaticamente. Para os clientes que não tiverem tag ativa e nem o aplicativo CSG FreeFlow, mas que tenham cadastro na Rek Pay com saldo disponível, o pagamento será realizado por meio por app de estacionamento rotativo.

Já no aplicativo de descontos da rede de Postos SIM, os motoristas podem cadastrar o veículo na plataforma, receber notificações de cobrança e realizar os pagamentos via pix. No app também é possível gerenciar o histórico de passagem pelos pórticos.

As demais plataformas de pagamento da CSG, como aplicativo, site e bases de atendimento, seguem disponíveis, sem qualquer alteração.

Outras formas de pagamento

Tag: previamente colada no para-brisa, o valor é faturado automaticamente, sem necessidade de se preocupar com outras formas de pagamento. Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Taggy e instituições financeiras comercializam a tag por meio dos seus sites e aplicativos. O cliente é quem escolhe qual tag se ajusta mais a sua rotina.

previamente colada no para-brisa, o valor é faturado automaticamente, sem necessidade de se preocupar com outras formas de pagamento. Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Taggy e instituições financeiras comercializam a tag por meio dos seus sites e aplicativos. O cliente é quem escolhe qual tag se ajusta mais a sua rotina. Aplicativo “CSG FreeFlow”: baixado gratuitamente da Play Store ou da Apple Store, o aplicativo é fácil e simples de ser utilizado. Mas atenção, ao baixar é importante verificar se já existem passagens em aberto, pagá-las e a partir da data do cadastro começar a controlar os extratos futuros. Após o cadastramento, o cliente poderá quitar o valor depois de passar pelo pórtico, conferindo seu extrato de passagens, ou inserir créditos antes de viajar, para que o débito ocorra automaticamente. O crédito/pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, e o extrato de tarifas fica disponível em até 48 horas após a passagem pelo pórtico. Caso o valor pré-pago não seja utilizado, é possível reaver o saldo pelo próprio aplicativo. Os créditos não expiram. Para obtenção de desconto nas tarifas, é necessário fazer cadastro prévio.

baixado gratuitamente da Play Store ou da Apple Store, o aplicativo é fácil e simples de ser utilizado. Mas atenção, ao baixar é importante verificar se já existem passagens em aberto, pagá-las e a partir da data do cadastro começar a controlar os extratos futuros. Após o cadastramento, o cliente poderá quitar o valor depois de passar pelo pórtico, conferindo seu extrato de passagens, ou inserir créditos antes de viajar, para que o débito ocorra automaticamente. O crédito/pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, e o extrato de tarifas fica disponível em até 48 horas após a passagem pelo pórtico. Caso o valor pré-pago não seja utilizado, é possível reaver o saldo pelo próprio aplicativo. Os créditos não expiram. Para obtenção de desconto nas tarifas, é necessário fazer cadastro prévio. Site www.freeflow.csg.com.br : também sem custo, tem uso similar ao aplicativo. Para obtenção de desconto nas tarifas, é necessário fazer cadastro prévio.

: também sem custo, tem uso similar ao aplicativo. Para obtenção de desconto nas tarifas, é necessário fazer cadastro prévio. Totem nas bases de atendimento ao cliente: de forma presencial, é possível realizar o pagamento por Pix, por cartões de crédito e débito ou em dinheiro, nas nove bases localizadas em Ipê (ERS-122, km 160 e km 151); Flores da Cunha (ERS-122, km 100); Farroupilha (ERS-453, km 118); Bom Princípio (ERS-122, km 36), em São Sebastião do Caí (ERS-122, km 16 e km 1,5), Capela de Santana (ERS-240, km 24) e em Montenegro (ERS-240, km 33). Nos totens digitais, de autosserviço, basta tocar na tela e em seguida optar por “Pagamento Free Flow”, digitar a placa do veículo, clicar em “Buscar débitos” e selecionar o modo de pagamento. Aqui não há desconto e nem é necessário cadastro. Pela modalidade, o cliente também não tem acesso ao extrato de passagem.

Confira onde estão os pedágios do free flow e os valores das tarifas: