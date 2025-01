Farmácia itinerante passará por oito comunidades do interior de Caxias em janeiro

Logo no início de 2025, a Farmácia Itinerante volta a percorrer as comunidades do interior de Caxias do Sul. O serviço tem como objetivo facilitar o acesso da população mais distante do centro da cidade a medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos e anticonvulsivantes. O cronograma de janeiro foi divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e será realizado em dias pré-determinados das 13h30min às 16h (veja mais abaixo).