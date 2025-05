“Quem decide para onde vai o investimento está aqui”, diz Leite na abertura da missão do RS nos Estados Unidos

Encontro deste domingo deu início às atividades da missão do RS no Brazilian Week. Mauricio Tonetto / Secom / Divulgação

O governador do Estado, Eduardo Leite, participou neste domingo (11) de um encontro que deu início às atividades da missão do Rio Grande do Sul nos Estados Unidos.

A intenção pode ser resumida em duas frentes: apresentar um portfólio com oportunidades de investimento em ações junto ao poder público – como concessões e parcerias público-privadas – e também a apresentação de um ambiente seguro e favorável para investimentos totalmente privados, em especial nas áreas de tecnologia e inovação.

O movimento tem razão de ser. É que nos próximos dias a cidade de Nova York sediará uma série de encontros na chamada Brazilian Week, um evento que reúne líderes de grandes empresas, de bancos e instituições financeiras, além de gestores políticos a fim de apresentar o Brasil e suas potencialidades ao mundo.

— Quem decide para onde vai o investimento está aqui. Por isso, viemos apresentar nosso Estado, construir relacionamentos, mostrar para o mundo quais são as oportunidades que temos no Rio Grande do Sul — resumiu Leite em sua apresentação.

Esta será a primeira vez que a agenda Brazilian Week contará com um dia exclusivo para a apresentação do Rio Grande do Sul. A iniciativa é chamada de “RS Day” e já foi protagonizada por outros Estados, em edições anteriores, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Piauí.

Há ainda uma preocupação importante apresentada pelo chefe do Poder Executivo. Leite está atento quanto a necessidade de expor a reconstrução após a enchente de maio como realidade, consolidando um Estado mais preparado para desastres naturais e com rápida recuperação da economia, após este processo.