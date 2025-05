Trump diz que assinará decreto para reduzir preços dos medicamentos nos EUA

Trump disse que quer instituir uma política de "NAÇÃO MAIS FAVORECIDA" que fixe o preço dos remédios nos Estados Unidos ao valor mais baixo pago por qualquer outro país do mundo.

Esta redução nos custos dos medicamentos prescritos no país seria compensada, acrescentou, pelos preços mais altos em outras nações.

"Por muitos anos o mundo se perguntou por que os medicamentos prescritos e os produtos farmacêuticos nos Estados Unidos tinham UM PREÇO MUITO MAIS ALTO DO QUE EM QUALQUER OUTRO PAÍS", apontou Trump.

"As contribuições para as campanhas podem fazer maravilhas, mas não comigo, e não com o Partido Republicano", acrescentou o presidente. "Vamos fazer o que é certo."