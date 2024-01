Em importante movimento no cenário político caxiense, o secretário de Turismo de Caxias do Sul, Ricardo Daneluz, assinou ficha de filiação ao Progressistas (PP) no ato de posse da nova Mesa Diretora da Assembleia para 2024, em Porto Alegre. A filiação de Daneluz ao PP já vinha sendo ventilada, e confirmou-se agora. O ato de filiação foi prestigiado por lideranças estaduais do partido: estavam presentes, entre outros, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), o deputado estadual da região, Guilherme Pasin, o novo presidente da Assembleia, Adolfo Brito, e o presidente do PP caxiense, vereador Alexandre Bortoluz.