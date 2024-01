Uma reunião na sede do MDB na tarde dessa segunda-feira (29) pela primeira vez reuniu representantes de três partidos para conversações sobre a sucessão em Caxias do Sul. Sentaram em torno da mesma mesa, entre outras lideranças, os presidentes do próprio MDB, Carlos Búrigo; do PDT, Rafael Bueno; e do PSB, Zé Dambrós; além do ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori (MDB) e do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT).