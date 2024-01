O ex-vice-prefeito de Caxias, Ricardo Fabris, protocolou um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS), em 18 de janeiro, para anular a sessão extraordinária de 12 de janeiro de 2024, em que os vereadores votaram e rejeitaram o pedido de abertura de processo de cassação contra o prefeito Adiló Didomenico (PSDB). Fabris, que também é o autor da denúncia contra Adiló, argumenta que houve quatro erros procedimentais no processo que justificam a anulação.