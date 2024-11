O critério central para a escolha dos primeiros cursos para o campus da UFRGS em Caxias do Sul

Dois aspectos são emblemáticos no seminário de terça-feira à noite (12/11), na Câmara de Vereadores, sobre a implantação de um campus da UFRGS em Caxias do Sul: a presença da reitoria Márcia Barbosa e o detalhamento de informações, em especial sobre a definição dos primeiros cursos e a aquisição do Campus 8, a evidenciar que as etapas estão avançando. Sinalizam o avanço das tratativas e tranquilizam um pouco a comunidade.