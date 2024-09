Em visita a Caxias, reitora eleita da UFRGS define como serão escolhidos os cursos do campus da Serra

As negociações sobre a vinda do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a serra gaúcha ganharam fôlego nesta segunda-feira (9). Em visita ao Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS), a reitora eleita da instituição federal, Marcia Barbosa explicou que os cursos ainda não foram escolhidos e que o início das atividades está se encaminhando para o segundo semestre de 2025.