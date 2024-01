A indefinição de José Ivo Sartori (MDB) a respeito de uma terceira candidatura à prefeitura segue movimentando os bastidores da política em Caxias do Sul. Na tarde de segunda-feira (29), os emedebistas receberam, na sede do partido, lideranças de PDT e PSB para tratar das eleições, duas siglas que têm preferência por formar chapa ao lado de Sartori. E não são apenas os eventuais aliados que têm interesse em uma definição por parte do ex-prefeito e ex-governador: após o encontro, os pedetistas reuniram-se com PT, com quem também articulam uma possível aliança.