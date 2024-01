Segue forte o nome do ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori (MDB) para disputar mais uma vez as eleições municipais de Caxias do Sul. Ele é o nome preferido entre os emedebistas de todo o Estado para concorrer a prefeito. Os presidentes gaúcho (prefeito de Rio Grande, Fábio Branco) e caxiense (deputado estadual Carlos Búrigo) garantem que Sartori será o candidato do partido. Com tanto apoio e movimentações a respeito desta eventual candidatura, o MDB esbarra em um único empecilho: a vontade de Sartori.