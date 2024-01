A publicação, pelo jornalista Ciro Fabres, do Pioneiro, de uma reportagem sobre o encontro entre o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) e o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) incendiou o cenário eleitoral em Caxias do Sul. É que Sartori, que foi duas vezes prefeito, vem sendo pressionado pelos líderes do MDB a disputar eleição, única forma de o partido retomar a prefeitura de Caxias.