Em nenhum dos cinco maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul, onde há chance de segundo turno, o cenário pré-eleitoral está tão indefinido quanto em Canoas. Se até alguns meses atrás o prefeito Jairo Jorge (PSD) seria candidato natural e óbvio à reeleição, o seu afastamento do cargo pela Justiça Federal, em novembro, embaralhou as cartas e lançou incerteza sobre os nomes que estarão nas urnas em outubro.