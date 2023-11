O prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), foi afastado novamente do mandato nesta quinta-feira (23), pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A decisão foi tomada no âmbito de um processo da Operação Copa Livre, que investiga possíveis irregularidades em contratações da prefeitura. O afastamento será cumprido a partir da publicação do acórdão de julgamento, o que deve ocorrer em até 48 horas.