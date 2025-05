Entrega de casas do governo federal sem participação da prefeitura incomoda diretor do Demhab

A relação entre a prefeitura de Porto Alegre e o governo federal , até então amistosa quando o assunto é a recolocação de famílias atingidas pela enchente, azedou nesta quarta-feira (14). O diretor-geral do Demhab, André Machado, ficou incomodado com a a exclusão da prefeitura no anúncio da entrega de casas para mais 50 famílias , feita pelo secretário da Reconstrução, Maneco Hassen.

— Sempre tivemos uma parceria saudável. Eu e o prefeito Sebastião Melo sempre destacamos o papel do governo federal, mas não é justo que Maneco esqueça que todo o trabalho de cadastramento das famílias afetadas pela enchente é feito pelos funcionários do Demhab — reclama André.

No material de divulgação da Secretaria de Reconstrução do governo federal, a prefeitura não é mencionada. “Governo federal entrega mais 50 novas casas em Porto Alegre”, diz o título da nota, acrescentando no subtítulo que “o ato foi organizado pela Secretaria de Reconstrução do Governo Federal, Ministério das Cidades e Caixa Econômica”.