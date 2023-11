O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) acatou um mandado de segurança e derrubou a decisão que impedia a empresa IPM Sistemas de renovar contratos com órgãos públicos de todo o país. A empresa é investigada na Operação Cartas Marcadas, no Ministério Público, por suspeita de fraude em licitações em prefeituras do Rio Grande do Sul.