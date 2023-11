A decisão judicial que proíbe a empresa de tecnologia IPM Sistemas de assinar ou de renovar contratos com o poder público tem potencial de provocar um apagão em serviços digitais em prefeituras gaúchas. São municípios que contavam com a prorrogação dos contratos com a IPM, mas que precisarão encontrar uma alternativa emergencial diante das investigações sobre a empresa de tecnologia.