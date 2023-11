O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, é um dos investigados da operação que apura um suposto esquema de fraudes em licitações que teria se ramificado por ao menos cinco prefeituras, de diferentes regiões do Estado. Fontes com acesso à investigação confirmaram a GZH que Branco está entre os alvos das investigações e de mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira (7) — o que motivou a atuação da Procuradoria da Função Penal Originária, setor do Ministério Público que tem precedência para atuar em casos envolvendo prefeitos.