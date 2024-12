Botafogo é goleado pelo Pachuca e está eliminado da Copa Intercontinental

Glorioso está fora do torneio internacional. KARIM JAAFAR / AFP

O campeão da Libertadores sucumbiu ao vencedor da Concachampions. O Botafogo perdeu para o Pachuca por 3 a 0, na quarta (11), pela segunda fase da Copa Intercontinental da Fifa 2024.

Os gols no duelo realizado no Estádio 974, em Doha, no Catar, foram marcados por Idrissi, Deossa e Salomón Rondón.

Os mexicanos começaram melhor, com chegadas ao ataque. Eles tentaram aproveitar que o time brasileiro optou por começar com escalação mista — Artur Jorge poupou Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Thiago Almada.

Com o passar do primeiro tempo, o jogo foi ficando mais parelho, sem grandes perigos para ambos os lados.

Foi logo no início da segunda etapa que a rede de John balançou: Oussama Idrissi, holandês de 28 anos, fez um golaço e abriu placar para o Pachuca.

Aos 21min, o goleiro do Botafogo até tocou na bola no chute de Deossa, mas viu ela morrer no fundo da rede: 2 a 0.

O atacante Rondón transformou o placar em goleada, aos 35min da etapa complementar: 3 a 0, resultado final.

O Pachuca enfrentará o Al-Ahly, do Egito, na próxima fase, marcada para sábado (14), às 14h, no mesmo estádio do duelo desta quarta. Quem ganhar vai para a final contra o Real Madrid, na quarta (18), mesmo horário dos outros confrontos.

O Botafogo volta para casa e começa a pensar na temporada 2025.