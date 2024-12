Fifa confirma sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034

A Fifa confirmou nesta quarta-feira (11) as sedes das edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. Espanha, Marrocos e Portugal receberão a edição de 2030 , com três jogos disputados em Uruguai, Argentina e Paraguai. Quatro anos depois, o Mundial será na Arábia Saudita.

A confirmação das sedes foi feita pelo presidente Gianni Infantino no Congresso Extraordinário da Fifa. Não houve concorrência e todas as candidaturas foram aprovadas nas inspeções técnicas.

Em 2030, Espanha, Portugal e Marrocos serão as sedes oficiais. No entanto, no que a Fifa chama de Celebração do Centenário, pelos cem anos do primeiro Mundial, serão realizados jogos no Uruguai, Argentina e Paraguai.