Fifa anuncia show no intervalo na final da Copa do Mundo 2026

Novidade foi confirmada por Gianni Infantino. FRANCK FIFE / AFP

A próxima edição da Copa do Mundo, que ocorrerá em 2026 em Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a ter um show no intervalo da final. A informação foi confirmada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, em convenção que debateu acordos comerciais para a competição.

— Posso confirmar o primeiro show no intervalo de uma final de Copa do Mundo da Fifa em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo Fifa e um espetáculo à altura do maior evento esportivo do mundo — disse Infantino.

A apresentação no intervalo da final é uma marca do SuperBowl. Recentemente, competições como Copa América, Libertadores e Sul-Americana também aderiram às atrações musicais após o primeiro tempo.

A final da Copa está agendada para 19 de julho. E, além disso, a Fifa também pensa na realização de eventos na Times Square no último final de semana do torneio.

Copa do Mundo 2026

A próxima edição da Copa do Mundo contará com um aumento de 50% no número de países participantes do maior torneio de futebol do planeta. Em 2026, 48 seleções cruzarão 16 cidades sede entre México, Estados Unidos e Canadá. A medida foi aprovada em 2016 pela diretoria executiva da Fifa após uma sugestão da Uefa.

A ideia é dividir os times em 16 grupos com três equipes cada — formato diferente das atuais oito chaves com quatro seleções. O modelo é mais rentável por permitir que partidas decisivas se multipliquem desde a primeira fase — com direito a penalidades para desempatar o jogo que definirá qual o segundo colocado de cada chave. A partir da segunda fase, sim, seriam 32 equipes, porém já em dinâmica de mata-mata. A extensão da competição não seria alterada, de acordo com as atuais projeções da Fifa.