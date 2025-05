Professor gaúcho que liderou expedição rumo à Antártica participa de audiência no Senado

O delegado nacional no Comitê Científico de Pesquisas Antárticas do Conselho Internacional de Ciências e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Jefferson Simões, participou nesta quarta-feira (14) de uma audiência na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado. No evento, apresentou o Programa Antártico Brasileiro (Proantar), destacando sua importância estratégica para o país, os avanços conquistados e os desafios futuros.