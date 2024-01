Depois do tímido desempenho em 2020, quando elegeu apenas 23 prefeitos no Rio Grande do Sul, o PT aposta na influência do presidente Lula para ampliar a representação do partido nas prefeituras gaúchas. Ao lado dos temas recorrentes em campanhas municipais, como zeladoria, transporte e serviços públicos, o PT planeja explorar programas implementados pelo governo federal — como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, por exemplo.