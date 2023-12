Por consenso, o diretório do PT em Pelotas decidiu lançar o ex-deputado e atual presidente da Trensurb, Fernando Marroni, para concorrer à prefeitura em 2024. Marroni, que administrou o município entre 2001 e 2004, buscará o apoio de legendas que integram a base do governo Lula em Brasília, como o MDB e o PDT. Também o PSOL, com dois vereadores em Pelotas, está no radar de possíveis alianças do PT.