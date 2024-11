Tem sessão ao longo desta semana em Porto Alegre, Santa Maria, Erechim e Quatro Irmãos o documentário Terras Prometidas: A Herança da Baronesa e do Barão de Hirsch (2024). O filme relata a jornada de imigrantes judaicos do Leste Europeu entre o final do século 18 e o início do século 20, graças ao financiamento de um casal de filantropos.