Moacyr Scliar já escrevia que, para os judeus perseguidos em seus países de origem no leste europeu há mais de um século, locais como o Brasil representavam esperança e liberdade. Nas palavras do escritor, liberdade para trabalhar, estudar, prosperar. Enfim, para buscar uma vida melhor. Foi assim que se iniciou essa história no Rio Grande do Sul, em uma trajetória que completa 120 anos em 2024.