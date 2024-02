Talvez por ser o melhor hospital do país e da América Latina (e o 34º do mundo), de acordo com o ranking World’s Best Hospitals 2023, publicado pela revista Newsweek, muita gente pensa que o Albert Einstein tenha sido o primeiro estabelecimento hospitalar da comunidade judaica no Brasil. Mas essa primazia cabe ao Hospital Leonardo Cohen, criado por colonos judeus em Quatro Irmãos, na região do Alto Uruguai, em 1929 (26 anos antes da fundação da instituição paulista).